Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко

Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena прошло шоу с участием украинского боксера.
В главном событии украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) победил австралийца Джорджа Камбососа (21–2, 10 KO) и завоевал вакантный пояс IBF в легком весе. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде.
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Организаторы боя из Top Ranking Boxing обнародовали судейские записки по итогам 10 завершенных раундов.
На записках всех судей огромный перевес имел Василий Ломаченко.
Первый судья отдал Камбососу лишь первый раунд, и в итоге у него получилось 99–91.
Второй судья увидел перевес Джорджа в 3-м и 6-м раундах, итого 98–92 в пользу Василий.
Третий судья для разнообразия отдал австралийцу 6-й раунд и поставил подпись под счетом 99–91.
ФОТО. Обнародованы записки судей в бою Ломаченко и Камбососа