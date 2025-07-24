Леннокс Льюис назвал новую звезду супертяжелого веса

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Легендарный в прошлом боксер Леннокс Льюис уверен, что на смену опытным Александру Усику, Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа придет 20-летний Мозес Итаума.

У боксера 12 побед в 12 поединках в профессионалах.

«Сейчас много британских супертяжей, много молодых британских супертяжей, но я бы обратил внимание на Итауму. Мозес будет следующей большой звездой этого дивизиона», – убежден Льюис.

Один из первых больших тестов в карьере Итаума пройдет 16 августа, когда в Саудовской Аравии состоится его поединок против ветерана Диллиана Уайта.

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sport.ua