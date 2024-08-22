Не такой, как Ломаченко. Эксперты оценили возможный переход Хижняка в профи

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Эксперты популярного американского портала BoxingScene, проанализировав всех боксеров Олимпиады-2024, считают, что украинца Александра Хижняка может ждать интересная карьера, если он решит перейти в профессионалы.

«Хижняк – второй золотой медалист Олимпиады, который все еще остается в аматорах. На ОИ-2024 он реабилитировался за поражение в Токио».

«Нужно сказать, что Александр не настолько мастеровитый и техничный, как Ломаченко, но у него есть свой силовой стиль с большим количеством ударов, что может гарантировать интересную карьеру в профессионалах», – отмечают эксперты.

29-летний Хижняк после золота Олимпиады не комментировал ситуацию с возможным переходом в профи.

sport.ua