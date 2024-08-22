Генеральный директор Милана – о возможном уходе Леао: Он не покинет клуб

Фурлани высказался о будущем левого вингера команды
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Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал слухи о трансфере левого вингера команды Рафаэля Леао.
"Переход в "Барселону"? Без шансов. Ни за что. Он не покинет клуб. 100%. А если Рафаль попросит уйти? Он этого не сделает.
Думаю, мое мнение вполне понятно, нет?".
Леао в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 ассистов. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 90 миллионов евро.
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