Генеральный директор Милана – о возможном уходе Леао: Он не покинет клуб

Фурлани высказался о будущем левого вингера команды

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Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал слухи о трансфере левого вингера команды Рафаэля Леао.

"Переход в "Барселону"? Без шансов. Ни за что. Он не покинет клуб. 100%. А если Рафаль попросит уйти? Он этого не сделает.

Думаю, мое мнение вполне понятно, нет?".

Леао в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 ассистов. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 90 миллионов евро.

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