Connect with us
Футбол

Генеральный директор Милана – о возможном уходе Леао: Он не покинет клуб

Фурлани высказался о будущем левого вингера команды

Генеральный директор Милана - о возможном уходе Леао: Он не покинет клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Генеральный директор "Милана" Джорджо Фурлани прокомментировал слухи о трансфере левого вингера команды Рафаэля Леао.

    "Переход в "Барселону"? Без шансов. Ни за что. Он не покинет клуб. 100%. А если Рафаль попросит уйти? Он этого не сделает.

    Думаю, мое мнение вполне понятно, нет?".

    Леао в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 ассистов. Сейчас Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 90 миллионов евро.

    Читайте такжеМилан представил серый комплект выездной формы
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis