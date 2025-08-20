"Порту" ведет переговоры с "Арсеналом" о подписании их защитника.

Как сообщил популярный журналист Бен Джейкобс, сейчас между клубами продолжается процесс переговоров о возможной аренде 25-летнего Якуба Кивора. В сделку может быть включена обязательная опция выкупа игрока.

Однако отмечается, что переход поляка зависит от того, захочет ли он покинуть "Арсенал" этим летом. На известном сайте Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

Всего Якуб Кивьор провел 68 игр за "Арсенал" во всех турнирах, отличившись 3 голами и 5 ассистами.

