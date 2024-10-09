Эдди ХИРН: «Бивол – Бетербиев – лучший бой в боксе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Эдди Хирн неожиданно заявил, что бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола – лучший в боксе:

«Для меня это лучший бой в боксе! Весь мир должен знать, насколько крутым является этот поединок – сойдутся два непобежденных чемпиона мира. На кону каждый боксерский пояс, слава, деньги и право на эту весовую категорию», – ошарашил Хирн.

Бой Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Боксеры разыграют звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бетербиев выступает под флагом Канады, Бивол – россиянин.

Сообщалось, что Майк Тайсон показал свою форму перед поединком с Джейком Полом.

sport.ua