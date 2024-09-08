Быстро и безвольно. Редкач проиграл уже во 2-м раунде и лишился пояса USBA

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Редкач

В ночь на 7 сентября в Темекуа (США) состоялся боксерский турнир Pechanga Resort & Casino.

В его рамках свой очередной поединок провел 38-летний действующий чемпион USBA в легком весе украинец Иван Редкач. Он защищал свой титул в бою с 35-летним американцем мексиканского происхождения Хосе Сепедой.

Развязка в бою состоялась во втором раунде после третьего нокдауна для Редкача.

Поединок мог завершиться уже в стартовом раунде. Сепеда пробил Редкачу по корпусу, добавил апперкотом, и уложил еще одним ударом по телу. Во 2-м раунде Хосе еще дважды вынудил Ивана взять колено. После третьего нокдауна рефери остановил бой. Редкач попросту был уничтожен ударами по корпусу.

Для Ивана Редкача это был 33 поединок в карьере. На его счету 24 победы, 8 поражений (5 – нокаутами), один бой завершился вничью.

sport.ua