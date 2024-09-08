Антонелли назвал номер, под которым хочет выступать в Ф1

Кими Антонелли, будущий напарник Джорджа Расселла в Mercedes, назвал номер, под которым хотел бы выступать в Формуле 1, однако его выбор ещё должен быть одобрен FIA.

По словам 18-летнего гонщика, он предпочёл бы номер 12, который использовал в 2022-м в итальянской Ф4, а в прошлом году – в ближневосточном и европейском чемпионатах Формулы Regional и во всех трёх сериях выиграл титул.

«Мне разные номера нравятся, но 12-й – особенно, – приводит слова Кими официальный сайт чемпионата. – Я его использую ещё со времён Ф4, и для меня тогда всё всегда складывалось удачно, поэтому нет причин менять его в следующем году.

Разумеется, о Формуле 1 я мечтал с очень юного возраста, и когда наконец было объявлено, что в 2025 году я стану гонщиком Mercedes, я испытал огромную радость. Мне уже не терпится поскорее приступить к работе».

Когда Антонелли спросили, готов ли он заменить Льюиса Хэмилтона, ведь это очень большая ответственность, молодой гонщик ответил: «Думаю, что заменить его невозможно. Ведь он стал очень важной фигурой в современном спорте и очень много добился за свою карьеру.

Не хочу, чтобы меня считали заменой Льюису – я просто ещё один гонщик Mercedes. Он замечательный человек, он меня поддерживает, поэтому я по-настоящему счастлив».

До конца года Кими предстоит ещё не раз пилотировать машины Mercedes: кроме участия в тренировке в Мехико и в тестах в Абу-Даби после завершения сезона, команда также запланировала для него дополнительные тесты за рулём техники прежних лет выпуска. Разумеется, он продолжит выступать в Формуле 2 за команду Prema – за три этапа до завершения сезона Антонелли занимает 6-е место в личном зачёте молодёжной серии.

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