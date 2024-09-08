Кубок Дэвиса. Сборная Израиля объявила свой состав на матч против Украины

Противостояние команд состоится на следующей неделе
Сборные Израиля и Украины будут бороться за выход в Квалификацию командного турнира, которая состоится в 2025 году.
Заявка команды Израиля:
Ишай Олиэль (№426 АТР)
Даниэль Цукерман (№541 АТР)
Орел Кимхи (№651 АТР)
Амит Валес (№1027 АТР)
Рой Степанов (№295 АТР в паре)
>>> Состав сборной Украины
Напомним, что матч между Изралием и Украиной пройдёт в Ларнаке (Кипр) и по соображениям безопасности на корт не будут допущены зрители. Предварительно трансляция противостояния состоится на телеканале Спорт 1 (Спорт 3).