Кубок Дэвиса. Сборная Израиля объявила свой состав на матч против Украины

Противостояние команд состоится на следующей неделе

Сборные Израиля и Украины будут бороться за выход в Квалификацию командного турнира, которая состоится в 2025 году.

Заявка команды Израиля:

Ишай Олиэль (№426 АТР)

Даниэль Цукерман (№541 АТР)

Орел Кимхи (№651 АТР)

Амит Валес (№1027 АТР)

Рой Степанов (№295 АТР в паре)

>>> Состав сборной Украины

Напомним, что матч между Изралием и Украиной пройдёт в Ларнаке (Кипр) и по соображениям безопасности на корт не будут допущены зрители. Предварительно трансляция противостояния состоится на телеканале Спорт 1 (Спорт 3).

btu.org.ua