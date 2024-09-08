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Теннис

Кубок Дэвиса. Сборная Израиля объявила свой состав на матч против Украины

Противостояние команд состоится на следующей неделе

Кубок Дэвиса. Сборная Израиля объявила свой состав на матч против Украины

Сборные Израиля и Украины будут бороться за выход в Квалификацию командного турнира, которая состоится в 2025 году.

Заявка команды Израиля:
Ишай Олиэль (№426 АТР)
Даниэль Цукерман (№541 АТР)
Орел Кимхи (№651 АТР)
Амит Валес (№1027 АТР)
Рой Степанов (№295 АТР в паре)

>>> Состав сборной Украины

Напомним, что матч между Изралием и Украиной пройдёт в Ларнаке (Кипр) и по соображениям безопасности на корт не будут допущены зрители. Предварительно трансляция противостояния состоится на телеканале Спорт 1 (Спорт 3).

btu.org.ua

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