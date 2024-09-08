Чехия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура Лиги наций

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

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UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура Лиги наций между национальными сборными Чехии и Украины.

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Команды встречались в 2018-м в аналогичных турнирных рамках. Лига наций, дивизион B. Тогда "сине-желтые" одержали две победы (1:0 и 1:2). Также в истории противостояний украинцев и чехов есть несколько товарищеских матчей: победа "народных" 4:0 в 2011-м, нулевая ничья во Львове в 2012-м после ЕВРО и еще один паритет в Пльзени – 1:1. Как видим, эти встречи получаются очень интересными. Чего ждем в этот раз? Будет ли ротация от Реброва после Албании? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 10 сентября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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