Известно, почему Ливерпуль отказался от сотрудничества с Аморимом

Известна причина отказа от сотрудничества с тренером Спортинга
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Арне Слот, наставник "Фейеноорда" близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль». Но ранее главным фаворитом на эту должность был тренер "Спортинга" Рубен Аморим.
У "красных" были опасения относительно тактического построения Аморима. Он предпочитает схему из трех защитников, и "Ливерпулю" будет трудно перейти на такую схему после четырех.
Это также потребует существенных изменений в академии, поскольку молодежные команды имитируют тактику основного состава.
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