Лейкерс без Лэня победили Хьюстон в регулярном чемпионате НБА

Джаз с рекордом Михайлюка уступили Тандер

В ночь на 12 апреля состоялись 15 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс добыли победу в противостоянии с Хьюстон Рокетс — 140:109. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь на площадке не появился.

А вот его соотечественник, Святослав Михайлюк, оформил личный рекорд результативности в НБА — 27 очков. Однако это не помогло Юта Джаз триумфовать над Оклахома-Сити Тандер (111:145).

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс – Милуоки Бакс — 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27)

Индиана Пэйсерз – Орландо Мэджик — 115:129 (29:29, 20:43, 27:37, 39:20)

Филадельфия 76ерс – Атланта Хокс — 110:124 (26:29, 40:31, 19:31, 25:33)

Бостон Селтикс – Шарлотт Хорнетс — 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19)

Нью-Йорк Никс – Кливленд Кавальерс — 102:108 (39:24, 23:26, 24:28, 16:30)

Чикаго Буллз – Вашингтон Уизардз — 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21)

Нью-Орлеан Пеликанс – Майами Хит — 104:153 (24:35, 30:36, 18:39, 32:43)

Даллас Маверикс – Торонто Рэпторз — 124:102 (35:25, 31:13, 30:29, 28:35)

Денвер Наггетс – Мемфис Гриззлис — 117:109 (28:35, 25:24, 39:36, 25:14)

Миннесота Тимбервулвз – Бруклин Нетс — 117:91 (28:16, 36:36, 34:21, 19:18)

Юта Джаз – Оклахома-Сити Тандер — 111:145 (34:46, 24:27, 28:34, 25:38)

Сакраменто Кингз – Лос-Анджелес Клипперс — 100:101 (29:24, 20:26, 21:25, 30:26)

Портленд Трэйл Блэйзерс – Голден Стэйт Уорриорз — 86:103 (20:26, 17:24, 20:27, 29:26)

Финикс Санз – Сан-Антонио Сперс — 117:98 (28:33, 25:14, 39:17, 25:34)

Лос-Анджелес Лейкерс – Хьюстон Рокетс — 140:109 (38:32, 40:24, 29:31, 33:22)

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