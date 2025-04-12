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Бокс

ФОТО. Жена Усика впечатлила новым фотосетом. Соблазнительный образ

ФОТО. Жена Усика впечатлила новым фотосетом. Соблазнительный образ

Instagram. Екатерина Усик

Катерина Усик, жена чемпиона мира Александра Усика, снова привлекла внимание своим эффектным образом на новых фото в Instagram.

Для съемки она выбрала элегантное короткое пальто, которое подчеркнуло её стройную фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«На стиле», «Манифик», «Кайфую от вас», – фолловеры оценили необычную фотоссесию жены Усика.

В сентябре прошлого года пара отпраздновала 15-летие брака и воспитывает четырёх детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и маленькую Марию.

sport.ua

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