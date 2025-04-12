ФОТО. Жена Усика впечатлила новым фотосетом. Соблазнительный образ

Instagram. Екатерина Усик

Катерина Усик, жена чемпиона мира Александра Усика, снова привлекла внимание своим эффектным образом на новых фото в Instagram.

Для съемки она выбрала элегантное короткое пальто, которое подчеркнуло её стройную фигуру.

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«На стиле», «Манифик», «Кайфую от вас», – фолловеры оценили необычную фотоссесию жены Усика.

В сентябре прошлого года пара отпраздновала 15-летие брака и воспитывает четырёх детей: Елизавету, Кирилла, Михаила и маленькую Марию.

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