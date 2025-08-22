Киев-Баскет подписал форварда молодежной сборной Украины Романицу

18-летний игрок ранее выступал в латвийской баскетбольной школе

Киев-Баскет подписал форварда молодежной сборной Украины Артема Романицу.

18-летний игрок ранее тренировался в баскетбольной школе братьев Бертансов в латвийской Валмиере. Артем вместе со сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2025. Форвард на континентальном турнире в среднем набирал 4,6 очка, 1,3 подбора и 1,3 передачи.

Ранее Киев-Баскет продлил контракт с разыгрывающим Егором Сушкиным, защитником Денисом Клевзуником и центровым Максимом Сандулом. Также киевляне подписали Михаила Бублика из Кривбасса.

Киев-Баскет в завершившемся сезоне вышел в финал плей-офф. Команда Дмитрия Забирченко в напряженной серии из трех матчей уступила Днепру.

