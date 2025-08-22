Владимир Кличко может возобновить карьеру, но при одном условии

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывшая чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова поделилась мнением о потенциальном возвращении на ринг легендарного украинского боксера Владимира Кличко.

Шатерникова сообщила, что именитый супертяж точно не возобновит карьеру, пока продолжается российско-украинская война:

– Владимир Кличко неоднократно уверял, что хочет побить рекорд Джорджа Формана, став старейшим чемпионом мира. Однако из-за продолжения войны в Украине не спешит возвращаться на профи-ринг. Как думаете, какие шансы увидеть Владимира снова на рынке?

– Это сложный вопрос, ведь никто не знает точно, сколько еще будет продолжаться война. Владимир однозначно сказал, что пока военные действия продолжаются, он сконцентрируется на помощи своей страны. Он делает это не столь медийно, но точно мощно работает для помощи Украине.

Нельзя четко сказать, вернется ли Владимир на ринг после окончания войны, ведь никто не знает, сколько еще времени она продлится. Если военные действия будут продолжаться много лет? Не в 80 лет ему выходить в ринг, – рассказала Шатенрникова.

Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее

sport.ua