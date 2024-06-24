Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности вне зависимости от весовой категории:

«Мы можем поставить Джервонту Дэвиса на вершину топ-10 рейтинга P4P, он точно должен быть где-то там. И Сауль Альварес сделал что-то потрясающее, когда смог перейти в полутяжелый вес и стать там чемпионом. Я даже не видел, как он поднимался в эту категорию, а он это сделал – стал лучшим.

Но конкретно сейчас я бы поставил Теренса Кроуфорда номером один», – сказал Флойд.

Ранее сообщалось, что Мейвезер выйдет на ринг 24 августа против Джона Готти III.

sport.ua