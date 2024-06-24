Албания — Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Албания — Испания: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

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Многие украинские следы можно увидеть в этом матче. Команды играют на стадионе сразу же после матча "сине-желтых" против Словакии, матч будет обслуживать бригада арбитров (главный и лайнсмены), которая работала на поединке подопечных Реброва против Румынии. Да еще четвертым судьей будет Николай Балакин. Кроме этого, мы держим в голове возможность выйти из третьего места группы E, поэтому нам нужно, чтобы потенциальные соперники рейтинга набрали меньше трех зачетных баллов.

Все самые яркие моменты матча Словакия — Украина в режиме Live доступны на UA-Football

Это готова оформить Испания. Даже если "фурия роха" сыграет сегодня дублирующим составом, то он все равно будет лучше, чем основная одиннадцатка албанцев. Да, команде Силвинью непременно нужна победа, но одного желания может быть слишком мало.

Чемпионат Европы-2024

Группа B, третий тур

24 июня, 22:00. "Дюссельдорф-Арена"

Албания — Испания

Главный арбитр: Гленн Нюберг

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

Трансляция матча

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Трансляція матчу Албанія — Іспанія Смотреть трансляцию

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