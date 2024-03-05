Испанец поделился своими амбициями

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Левый защитник "Байера" Алехандро Гримальдо рассказал, почему летом решил присоединиться к "Байеру".

"Я решил присоединиться к "Байеру" с четким планом выиграть титулы. Команда оказалась даже лучше, чем ожидал. Я сразу подумал: мы заставим людей много говорить о нас в этом сезоне".

Алехандро присоединился к "Байеру" летом 2023 года из "Бенфики" как свободный агент. Испанец в этом сезоне Бундеслиги сыграл 24 матча, в которых забил 9 голов и отдал 10 ассистов.

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