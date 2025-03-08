Джордж Форман назвал единственного боксера, которого боялся Мухаммед Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Getty Images/Global Images Украина. Майк Тайсон и Мухаммед Али

Бывший чемпион мира Джордж Форман назвал единственного супертяжеловеса, которого боялся легендарный Мухаммед Али. Форман вспомнил Майка Тайсона.

«Я спросил когда-то Али: «Как ты думаешь, Майк Тайсон побьет любого?» Он ответил: «Чувак, Тайсон бьет очень сильно». Он чувствовал, что Тайсон бьет сильнее, чем кто-либо, с кем он сталкивался. Однажды Али сказал мне, что у него нет уверенности в том, что он мог бы побить Майка Тайсона», – сказал Форман.

Ранее легендарный супертяжеловес Майк Тайсон вспомнил противостояние против Пинклона Томаса. В 1987 Тайсон нокаутировал Томаса в шестом раунде и защитил титулы WBA и WBC.

sport.ua