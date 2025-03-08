Дэн Таурисс: Теперь мы приумножим наши усилия

Cadillac F1 дали «зелёный свет», и в 2026 году она должна дебютировать в чемпионате мира, став 11-й командой Формулы 1. Её владельцы пообещали, что подготовка к этому безусловно важному событию теперь пойдёт ускоренными темпами, хотя она началась уже довольно давно.

Несмотря на поддержку General Motors, 13 месяцев назад в FOM отказались принимать заявку Andretti Global, хотя в Формуле 1 вроде бы заинтересованы в приходе новых автопроизводителей, тем более столь крупных. Дело сдвинулось с мёртвой точки, только когда Майкл Андретти формально ушёл со сцены – разумеется, не по своей воле – а проект возглавил мультимиллионер Дэн Таурисс, глава корпорации TWG Global Holdings и инвестор Andretti Motorsport.

До предсезонных тестов 2026 года остаётся примерно десять с половиной месяцев, и успеть построить машину можно только при условии, что подготовка к дебюту в Формуле 1 уже находится на весьма продвинутой стадии. Нет сомнений, что так оно и есть, и именно поэтому Дэн Таурисс с таким позитивным настроем прокомментировал вчерашнюю новость.

«В течение нескольких предыдущих лет мы рука об руку работали с GM, чтобы заложить основы для нашего экстраординарного прихода в Формулу 1, – заявил Таурисс. – Теперь, когда 2026-й уже не за горами, после окончательного одобрения со стороны FIA и Формулы 1, мы приумножим наши усилия, будем расширять нашу инфраструктуру, применять самые современные технологии и продолжим собирать коллектив из самых талантливых людей».

В настоящее время над проектом Cadillac F1 уже работают более 300 специалистов, которые занимаются разработкой аэродинамики будущего шасси и его компонентов, решают вопросы программного обеспечения и проводят исследования с применением технологий

компьютерного моделирования.

В распоряжении Cadillac F1 несколько баз в США и Европе, а также всесторонняя поддержка General Motors, что подтвердил и Марк Ройсс, президент американского автогиганта.

«Мы очень рады, что Cadillac F1 официально стала командой Формулы 1, которая работает всё более интенсивно, – заявил он. – Я невероятно благодарен FIA и Формуле 1 за поддержку, а также нашим партнёрам из TWG. По мере приближения момента, когда мы сможем продемонстрировать инженерные достижения GM в Формуле 1, на этой самой престижной арене в мире, наше воодушевление будет только возрастать».

Прокомментировал новость и Грэм Лоудон, в прошлом году получивший назначение на пост руководителя новой команды: «Это заявление (совместное заявление FIA и Формулы 1) – следующий шаг к стартовому полю и продолжение наших усилий по созданию полноценной заводской команды. Процесс подачи и одобрения заявки был долгим, но мы никогда не сбавляли темпов работы, продолжали верстать наши планы и верили в свою миссию. И теперь мы с нетерпением ждём начала наших выступлений в гонках, чтобы публика смогла болеть за новую команду».

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