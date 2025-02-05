В McLaren продлили несколько спонсорских контрактов

В McLaren рассказали о продлении контрактов с несколькими спонсорами на сезон 2025 года. Речь о технологических компаниях Alteryx, Medallia, Salesforce, Smartsheet и производителе промышленных инструментов Stanley Black & Decker.

Мэтт Деннингтон, исполнительный директор по партнёрству McLaren Racing: «Просто фантастика, что нам удалось продлить сотрудничество с таким большим числом партнёров, и мы надеемся вместе развить прошлогодние успехи.

Сотрудничество с этими компаниями, которые занимают ведущие роли в технологических и коммерческих секторах, имеет решающее значения для внедрения инноваций и расширения границ во всех областях нашего бизнеса».

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