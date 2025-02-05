Кубок Дэвиса. Сачко одержал дебютную победу за сборную, обыграв Дугаза

Виталий Сачко принёс первое очко сборной Украины в противостоянии с Тунисом



Плей-офф Первой Мировой группы • Тунис, Тунис • 31 января – 1 февраля • хард

УКРАИНА 1-0 ТУНИС

Виталий Сачко – Азиз Дугаз 6:3, 6:7(6), 6:3

Украинский теннисист выиграл свой первый из трёх сыгранных матчей за сборную в командном турнире. Отметим, что во втором сете на тай-брейке Сачко упустил преимущество, ведя со счётом 5-2.

Сегодня во втором одиночном матче на корт в Тунисе выйдут Александр Овчаренко и Моэз Эшарги.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua