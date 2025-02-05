Кубок Дэвиса. Сачко одержал дебютную победу за сборную, обыграв Дугаза

Виталий Сачко принёс первое очко сборной Украины в противостоянии с Тунисом
Плей-офф Первой Мировой группы • Тунис, Тунис • 31 января – 1 февраля • хард
УКРАИНА 1-0 ТУНИС
Виталий Сачко – Азиз Дугаз 6:3, 6:7(6), 6:3
Украинский теннисист выиграл свой первый из трёх сыгранных матчей за сборную в командном турнире. Отметим, что во втором сете на тай-брейке Сачко упустил преимущество, ведя со счётом 5-2.
Сегодня во втором одиночном матче на корт в Тунисе выйдут Александр Овчаренко и Моэз Эшарги.
Фото: ФТУ.
btu.org.ua