В McLaren представили раскраску машин в Сингапуре

В Сингапуре команда McLaren используют уникальную раскраску машин «Legend Reborn», созданную в сотрудничестве с компанией OKX и посвящённую культовой эре машин McLaren MP4. Раскраска включает узнаваемые детали MP4 и знакомые цвета папайи.

Команда отдаёт дань уважения своим легендам – Айртону Сенне, Алену Просту, Ники Лауде и другим, кто создавал культовую историю MP4 – имена 13 знаменитых гонщиков той поры интегрированы в раскраску.

Презентация Legend Reborn пройдёт на эксклюзивном мероприятии в Сингапуре с участием исполнительного директора McLaren Racing Зака Брауна, гонщиков Ландо Норриса и Оскара Пиастри, а также директора по маркетингу OKX Хайдера Рафика.



Раскраска Legend Reborn стала продолжением раскраски машин в память о Сенне – «McLaren SENNA presented by OKX», показанной на Гран При Монако.

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