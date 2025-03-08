Betking Tennis Open. Турнир теннисных экспертов. Матчи для прогнозов. День #3

Портал “Большой теннис Украины” совместно с компанией betking проводит конкурс прогнозов “Betking Tennis Open”. Призовой фонд турнира составит 55 000 грн., которые будут разыграны в нескольких форматах



Линия для прогнозов на третий игровой день

Garcia, Caroline vs Swiatek, Iga (2) (29-3)

Linette, Magda vs Pegula, Jessica (4) (19-5)

Zheng, Qinwen (8) vs Azarenka, Victoria (6-16)

Rybakina, Elena (7) vs Lamens, Suzan (5-21)

Gracheva, Varvara vs Andreeva, Mirra (9) (20-5)

Krueger, Ashlyn vs Svitolina, Elina (23) (12-8)

Collins, Danielle (14) vs Baptiste, Hailey (Q) (5-20)

Kostyuk, Marta (18) vs Montgomery, Robin (WC) (6-18)

Jabeur, Ons (32) vs Yastremska, Dayana (9-11)

Begu, Irina-Camelia (PR) vs Boulter, Katie (25) (14-7)

Tauson, Clara (22) vs Osorio, Camila (7-14)

Ostapenko, Jelena (26) vs Wang, Xinyu (9-12)

Muchova, Karolina (15) vs Cocciaretto, Elisabetta (6-17)

Siniakova, Katerina vs Putintseva, Yulia (21) (15-7)

Sun, Lulu vs Noskova, Linda (31) (12-8)

• На сегодняшний игровой день нужно выбрать шесть матчей для своего прогноза. В скобках возле каждого матча показана стоимость победы каждого игрока.

• Ежедневные прогнозы принимаются до начала первого матча дня через Google форму | СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ

• Прогнозы принимаются до начала первого матча игрового дня (21:00 по Киеву).

• ТОП-3 прогнозиста дня получат денежные призы на свой счет в БК betking

• В случае равенства очков, выше будет стоять тот игрок, который:

– угадал больше победителей

– угадал больше победителей, которые шли андердогами

– подал прогнозы первым

1-е место игрового дня: 1 500 грн

2-е место игрового дня: 600 грн

3-е место игрового дня: 400 грн

Очки также суммируются на протяжении всего турнира и топ-5 участников получат денежные призы:

1-е место в общем зачете: 10 000 грн

2-е место в общем зачете: 5 000 грн

3-е место в общем зачете: 3 000 грн

4-е и 5-е место в общем зачете: по 1 000 грн

Правила конкурса:

• Участие доступно только зарегистрированным пользователям БК betking

• Один участник – один аккаунт в БК. Мультиаккаунты приведут к дисквалификации.

• В случае равенства очков между участниками победитель определяется по точности долгосрочных прогнозов (чемпионка, финалистка и т.д.)

• Призы начисляются на счет в БК betking в течение 3 дней после финала турнира.

• Для вывода средств, необходимо сделать одну ставку по линии БК betking

Все организационные вопросы задавайте на почту btu.prognoz@gmail.com



btu.org.ua