Унаи Эмери: Я счастлив здесь, в Астон Вилле

Наставник английского клуба прокомментировал продление сотрудничества
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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери в преддверии матча против "Челси" прокомментировал продление контракта со своим клубом до 2027 года.
"Я счастлив здесь и очень мотивирован. Когда я прибыл сюда полтора года назад, конечно, мои ожидания были другими, но еще много работы".
Поединок "Астон Вилла" — "Челси" 35-го тура запланирован на 27 апреля. Начало — в 22:00.
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