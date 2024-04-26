Бывший спарринг-партнер Усика и Фьюри сделал прогноз на их бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Джордан Томпсон, бывший спарринг-партнер обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO), высказал мнение о предстоящем историческом поединке за абсолютное чемпионство мира в супертяжелом весе.

«Двигаться так, как Фьюри, – его реакция, скорость рук при таких размерах, скорость ног – все это не имеет себе равных. Вот почему люди говорят о нем и Усике – у них много общего. Их ринговый IQ – они очень умные, очень спокойные, очень уравновешенные, их работа ног, они в первую очередь бьют и не пропускают.

Фьюри может заставить вас делать то, что он хочет – это очень необычно. У всего есть свой метод, и опять же – он очень, очень хорошо адаптируется.

С Усиком мы всегда видели, что он феноменальный тактик и техничный боксер. Но с Фьюри, что бы перед ним ни поставили, он приспособится к этому и придумает что-нибудь, чтобы добиться победы», – сказал Томпсон.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Ранее стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри.

sport.ua