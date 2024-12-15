Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али

Чемпион мира по версии WBC, WBA, WBO и IBO украинец Александр Усик принял участие в блиц-опросе. Александр считает, что бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд был лучше Виталия Кличко и Леннокса Льюиса.
– Энтони Джошуа или Майк Тайсон?
– Энтони Джошуа
– Энтони Джошуа или Деонтей Уайлдер?
– Энтони Джошуа
– Энтони Джошуа или Даниэль Дюбуа?
– Энтони Джошуа
– Энтони Джошуа или Эвандер Холифилд?
– Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд или Виталий Кличко?
– Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд или Джо Фрейзер?
– Эвандер Холифилд
– Эвандер Холифилд или Леннокс Льюис?
– Эвандер Холифилд
Ранее Александр Усик назвал пятерку лучших боксеров на данный момент. Александр включил в список двух британских супертяжей – Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.