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Автоспорт

Магнуссен и Хюлкенберг высоко отзываются об Айо Комацу

Магнуссен и Хюлкенберг высоко отзываются об Айо Комацу

В 2025 году в Haas F1 произойдёт полная смена состава, но оба гонщика американской команды, теперь уже бывших, очень высоко отзываются об Айо Комацу, её руководителе, и его методах работы.

Комацу возглавил команду меньше года назад, сменив Гюнтера Штайнера, а до этого работал главным гоночным инженером Haas, и всего за один сезон команда добилась заметного прогресса.

Кевин Магнуссен: «Думаю, что у Айо есть ряд толковых идей по поводу того, как должна развиваться команда, и как добиться поставленных целей. Он умный человек, у него есть своё видение, и поскольку он отлично знает Формулу 1, то умеет находить возможности для прогресса.

Вопросы, в которых ему ещё предстоит разобраться, пока остаются, но я думаю, что команда движется в верном направлении с тех пор, как Комацу её возглавил».

«Когда завершился прошлогодний чемпионат, у нас не было каких-то больших ожиданий, – продолжил Нико Хюлкенберг. – В той ситуации было глупо и не реалистично ставить перед собой серьёзные цели. Но, по-моему, в начале этого года, когда руководителем Haas F1 стал Айо, он сразу во всём разобрался, стал очень быстро набираться опыта, и я считаю, что он отлично справляется с делом.

Понимаете, он очень искренний и прямолинейный человек. Он говорит тебе в лицо, что думает, и мне нравится с ним работать. Надо также отметить, что команда успешно занималась модернизацией машины, и в целом позитивных перемен немало – и всё это благодаря его стилю руководства».

Haas F1 завершила чемпионат на 7-м месте Кубка конструкторов, набрав 58 очков и опередив Visa RB, Williams и Sauber, тогда как год назад у неё было всего 12 очков, и она заняла последнюю строчку командного зачёта.

Конечно, любопытно посмотреть, как у неё пойдут дела в 2025-м, когда за неё будут выступать Эстебан Окон и Оливер Берман, но если Комацу действительно нашёл верное направление развития, то можно ожидать, что Haas F1 как минимум останется на том уровне, на какой она вышла сейчас.

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