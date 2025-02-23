Вандорн: За год создать чемпионскую команду невозможно

Стоффель Вандорн, резервный гонщик Aston Martin F1, полагает, что его команде нужно время, чтобы выйти на следующий, более высокий уровень.

С одной стороны, Лоуренс Стролл, владелец команды, обеспечил её необходимым финансированием, в масштабное обновление инфраструктуры и модернизацию оборудования были вложены огромные деньги, с другой, до побед ей пока ещё далеко.

«В команде собрался очень хороший коллектив специалистов, но это же Формула 1, – рассуждал Вандорн в интервью RacingNews365. – За один год создать чемпионскую команду невозможно. Посмотрите на Ferrari, на Mercedes, на Red Bull или McLaren. Всем им потребовалось время, чтобы перестроиться, произвести реструктуризацию, добиться эффективной работы всей системы.

И я думаю, что мы сейчас находимся именно на такой стадии. Отличные специалисты у нас уже есть, но порой всё, что требуется на пути к успеху – это время. Надо постепенно разобраться, как правильно распределить полномочия, ведь если сегодня люди находится на определённых должностях, это ещё не значит, что эти должности, скажем так, распределены оптимальным образом.

Если посмотреть на McLaren, то там провели именно такую работу. Одни и те же специалисты трудятся в команде уже давно, однако хороших результатов долго не было, лет пять или шесть, если не дольше. А теперь эту команду можно считать образцовой – именно потому, что там были произведены некоторые кадровые перестановки и произошло перераспределение обязанностей.

Думаю, в том числе этим объясняется, почему в Формуле 1 так сложно добиться эффективной работы всей команды, ведь это сложнейший механизм».

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