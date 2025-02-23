Легенда Манчестер Юнайтед считает, что Гвардиола может остановить Ливерпуль

Легендарный экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин, который сейчас работает экспертом на британском телевидении, считает, что "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы может остановить "Ливерпуль".

"Пеп Гвардиола прекрасно понимает, что его команда в этом сезоне уже не сможет выиграть титул АПЛ, но он также понимает, что в этом поединке может решиться судьба трофея для "Ливерпуля". Они поставили эту высокую планку результатов для себя, а сейчас их ждет важная перестройка. Если кто-то и сможет остановить этот фантастический "Ливерпуль", то это Пеп. Несмотря на то, что "Манчестер Сити" находится в плохой форме, им есть за что бороться. Он подписал новый контракт с клубом, поэтому я не собираюсь списывать его со счетов".