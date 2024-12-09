“Это исторический поединок”. Тренер Жироны высказался о матче ЛЧ против Ливерпуля

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Главный тренер "Жироны" Мичел выступил на пресс-конференции накануне матча шестого тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Команда лидирует в АПЛ и Лиге чемпионов. Это исторический матч. Игра, которой надо наслаждаться, но также и конкурировать. В футболе может произойти что угодно.

Я хочу, чтобы мы были агрессивными с мячом и без него. "Ливерпуль" – это команда, которую очень и очень трудно остановить. Но с нашей мотивацией на игру мы не можем упустить эту возможность", – сказал Мичел.