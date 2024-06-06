Левандовский о Евро-2024: Сейчас все спокойно, нет никаких ожиданий, поэтому, возможно, для нас это лучше

А группа у поляков очень сильная

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Уже совсем скоро начнется чемпионат Европы по футболу. Капитан сборной Польши Роберт Левандовский в интервью телеканалу TVN отметил, что на турнире каждый матч важен, а с учетом его формата даже последний поединок, против Франции, может решить выход из группы.

"Я, безусловно, могу попытаться подтянуть сборную к успеху, сделать так, чтобы мы не только играли в хороший футбол, но и набрали очки в группе, а потом посмотрим, что будет дальше. Конечно, мы осознаем, что группа сложная, но я верю в эту сборную, верю в ребят. Я чувствую такую позитивную силу изнутри и надеюсь, что это будет видно на Евро. Скажу честно, я жду турнира с нетерпением, и таким внутренним спокойствием, что все работает хорошо, тренировки выглядят хорошо. Не может быть никаких претензий. Известно, что первые матчи всегда формируют менталитет, поэтому этот турнир начинается для нас с первой минуты матча против Нидерландов. Я еду в Германию с улыбкой на устах, с позитивным настроем и с осознанием того, на каком этапе своей жизни и карьеры я нахожусь. Я немного изменил свой подход к большим турнирам. Я знаю, что будет давление и ожидания, это все, что есть на больших турнирах, но мы должны сохранять свободу обращения с мячом, это все, что мы делаем каждый день. Часто эти большие ожидания нагнетались, но искусственно, потому что для этого не было оснований. Сейчас все спокойно, нет никаких ожиданий, поэтому, возможно, для нас это лучше. Это же футбол. Здесь один матч может решить, что теоретически более слабая команда вырастет ментально так, что в следующих играх начнет играть так, как от нее никто не ожидал", — заявил Роберт Левандовский.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Польши в группе D сыграет против Нидерландов, Австрии и Франции.

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