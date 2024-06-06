Усик назвал основную причину поражения Уайлдера в бою с Чжилеем

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик высказался о поражении американского боксера Деонтея Уайлдера в бою против китайца Чжана Чжилея.

«Мы наверняка увидели конец доминирования Уайлдера в хевивейте. Он пробовал нокаутировать Чжана своей правой, он нанес китайцу несколько опасных ударов, но это его и погубило, ведь кроме этого Уайлдер ничего другого на ринге не делал, не выбрасывал комбинаций. Деонтей проиграл свой 4 из последних 5 боев…и еще его ноги, они были слишком худыми, он не очень хорошо ими работал», – сказал Усик.

Ранее абсолютный чемпион мира Александра Усик отреагировал на быстрый нокаут от Чжана Чжилея.

sport.ua