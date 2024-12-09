Закрыл поражение от Пулева. Шевадзуцкий разобрался с польским джорнименом

Игорь Шевадзуцкий

Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий (12–2, 10 КО) впервые вышел в ринг после поражения от болгарина Кубрата Пулева (32–3, 14 КО) – проиграл в марте 2024 года единогласным решением судей.

Соперником украинца стал польский джорнимен Якуб Сосински (8–9–1, 3 КО), который проиграл в семи последних поединках. Вечер бокса состоялся на Ballhaus Arena в Ашерслабене (Германия).

Шевадзуцкий уверенно одолел оппонента во втором раунде техническим нокаутом (ТКО 2).

Накауне боя Игорь пребывал в тренировочном лагере соотечественника Богдана Миронца, где помогал тому подготовиться к следующему сопернику.

sport.ua