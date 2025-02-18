Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Вечером, 22 февраля, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Одним из главных событий вечера бокса станет противостояние в супертяжелом весе между британцем Даниэлем Дюбуа (24-2, 22 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

На кону будет стоять титул IBF в хевивейте, который принадлежит Дюбуа.

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По информации британского журналиста Адама Смита, Александр Усик посетит этот бой и будет присутствовать в ринг-сайде этого поединка. Александр верит в победу Дюбуа и считает его фаворитом.

Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде и выйдет на ринг после этого поединка, чтобы вызвать победителя на бой.

sport.ua