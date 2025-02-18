Дубай. Кесслер одержала победу над третьей ракеткой мира Гауфф, Паолини и Пегула выиграли стартовые матчи

Результаты вторника на турнире WTA 1000 в ОАЭ



Дубай, ОАЭ • 16-22 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Жасмин Паолини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Вероника Кудерметова (-, Q) 6:3, 6:4

Клара Таусон (Дания) – Элина Свитолина (Украина) 7:6(5), 3:6, 7:6(4)

Линда Носкова (Чехия) – Диана Шнайдер (-, 11) 7:6(8), 4:6, 6:3

Джессика Пегула (США, 5) – Людмила Самсонова (-) 6:0, 6:4

Маккартни Кесслер (США) – Коко Гауфф (США, 3) 6:4, 7:5

Каролина Мухова (Чехия, 14) – Эмма Радукану (Великобритания, WC) 7:6(6), 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – Моюка Утидзима (Япония, Q) 6:3, 6:2

Паула Бадоса (Испания, 9) – Элизе Мертенс (Бельгия) 6:2, 6:1

София Кенин (США, WC) – Марта Костюк (Украина) 5:7, 7:6(7), 7:6(5)

Жасмин Паолини (Италия, 4) – Ева Лис (Германия, Q) 6:2, 7:5

Даяна Ястремская (Украина) – Анастасия Потапова (-) 6:2, 6:3

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Виктория Азаренко (-) 6:0, 6:2

Маккартни Кесслер (№53 WTA) одержала свою дебютную победу над соперницей из топ-5 мирового рейтинга. Отметим, что американка проиграла в двух предыдущих встречах с теннисистками, которые входят в первую десятку. За свой первый четвертьфинал на турнирах WTA 1000 Кесслер будет бороться с Каролиной Муховой.

Елена Рыбакина (№6 WTA) и Паула Бадоса (№9 WTA) встретятся в третьем круге соревнований в Дубае. Ранее теннисистки играли друг против друга семь раз, и в четырёх матчах сильнее была испанка.

Жасмин Паолини, действующая чемпионка турнира, в следующем круге попробует впервые обыграть Софию Кенин, которой проиграла в 2019 году в Риме и Гуанчжоу.

Из-за дождя, который повлиял на расписание игрового дня, четыре матча второго круга перенесены на среду.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua