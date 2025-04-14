ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона, изъявил желание провести поединок против бывшего двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Я хочу в этом году провести большие поединки. Я хочу и буду претендовать на бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Я бы мог закончить карьеру Энтони Джошуа, это касается и Чжана Чжилея», – сказал Хьюи Фьюри.

Ранее сообщалось, что бывшие претенденты на титул чемпиона мира из Британии – Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) и Хьюи Фьюри (29-3, 16 КО) – планируют провести бой в июле.

sport.ua