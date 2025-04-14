Алекс Элбон: Сегодня просто не повезло

В Бахрейне гонщики Williams претендовали на очки, но Алекс Элбон финишировал 12-м, а Карлос Сайнс сошёл с дистанции…

Алекс Элбон (12-й): «Сегодня просто не повезло – мы вполне могли заработать очки. Наш гоночный темп был высоким, я очень хорошо проехал первые круги, но автомобиль безопасности выехал в неудачный момент, и я потерял пару мест. В остальном я доволен, мы многому научились и сможем использовать этот опыт в оставшихся гонках».

Карлос Сайнс (сход): «Многообещающая гонка закончилась неудачно. Я хорошо стартовал, но быстро израсходовал свои шины Soft в борьбе с более быстрыми машинами. После пит-стопа я отыгрывал позиции за счет хороших обгонов, но инцидент с Юки стоил мне гонки. Удар в правый боковой понтон привёл к серьезным повреждениям, и на этом все закончилось.

Впрочем, есть и позитивные моменты. Мы были быстры по ходу уик-энда и могли заработать очки, так что примем всё как есть и постараемся в Джидде вернуться в борьбу в ещё лучшей форме».

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