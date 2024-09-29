Култхард: В 2025-м Риккардо бы в любом случае заменили

Новость о том, что уже в Остине Лиам Лоусон займёт место Даниэля Риккардо в команде RB, вызвала множество комментариев, хотя это тот случай, когда назвать её новостью можно лишь с некоторой натяжкой. Уже какое-то время назад стало понятно, что карьера обаятельного австралийца подходит к концу.

Дэвид Култхард, бывший гонщик, а ныне популярный комментатор, сохраняющий тесные связи с Red Bull, уверен, что даже если бы Риккардо не был уволен посреди сезона, это бы в любом случае произошло в конце года.

«Его возвращение было далеко не блестящим, – констатировал Култхард. – Но Формула 1 – это вам не шоу, которое друг для друга устраивают друзья. Здесь всё определяет секундомер и клетчатый флаг. Такое впечатление, что даже если бы Даниэль выступал до конца сезона, в следующем году его бы всё равно заменили».

Прощание Риккардо с паддоком после финиша Гран При Сингапура было, конечно, трогательным, тем более что под конец гонки он записал на свой счёт самый быстрый круг, и это по-своему символично.

«Он сделал это намеренно. На очки он не претендовал, и если ему удалось проехать свой последний круг за рулём машины Формулы 1 в столь агрессивной манере, чему способствовали мягкие шины и минимум топлива в баке, это должно было принести ему хотя бы какое-то утешение», – добавил шотландец.

После финиша Риккардо в прямом эфире давал интервью Лоуренсу Барретто, журналисту официального сайта чемпионата, и было видно, что глаза гонщика, который, по сути, прощался с Формулой 1, блестели от слёз.

«Весь уик-энд на него было больно смотреть, ведь разговоры о его будущем звучали всё громче, – рассказал потом Барретто. – Но пятничные тренировки он провёл отлично, и все подумали, что это задаст тон всему уик-энду. Но квалификация и гонка сложились для него непросто.

Знаю, что он проехал лучший круг, но под конец был очень печальным. Я вовсе не собирался доводить его до слёз. Всё это говорит о том, в каком душевном состоянии он был».

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