Хилл: Льюису надо прекратить попытки изменить Ferrari

В январе этого года Льюису Хэмилтону исполнилось 40 лет, и на фоне сложностей, с которыми семикратный чемпион мира столкнулся в Ferrari, неизбежно начались разговоры о влиянии возраста на его результаты.

Разумеется, есть и другие факторы – трудности адаптации к новой команде, к её культуре, к методам работы, характерным для Ferrari, к особенностям машины SF-25. Всё, вместе взятое, лишь усугубляет ситуацию.

Последним гонщиком, выигравшим Гран При, когда ему уже было за 40, остаётся Найджел Мэнселл: в ноябре 1994-го он первым пересёк линию финиша в Австралии, когда Михаэль Шумахер и Деймон Хилл, боровшиеся за титул, столкнулись и сошли с дистанции.

Алену Просту было 39, когда он выиграл свой последний, четвёртый по счёту титул в 1993 году. У Фернандо Алонсо были неплохие шансы на победу в Монако в 2023-м, если бы команда Aston Martin не допустила ошибку в выборе резины, когда начался дождь. Двукратный чемпион мира тогда был в возрасте 41 года.

При этом в карьерах Мэнселла, Проста и Алонсо были перерывы, после которых они возвращались в Формулу 1: чемпион мира 1992 года отправился за океан, где выиграл титул в IndyCar, Просту пришлось пропустить сезон, а Алонсо в 2019-м и 2020 гг. выступал в WEC и даже проехал дистанцию супермарафона «Дакар».

Но Хэмилтон без перерывов выступает в Формуле 1 уже в течение 19 лет, и каждый из этих сезонов связан с колоссальными нагрузками, как физическими, так и психологическими, выдерживать которые вообще мало кому под силу.

«Льюис занимается этим всю жизнь, с самых юных лет – пакует чемоданы, путешествует, и ему приходится адаптироваться к смене часовых поясов. А когда сезон состоит из 24 гонок, то это очень большие нагрузки, – Sport Деймона Хилла, чемпиона мира 1996 года. – Тут любой может устать и начать выдыхаться. Вопрос сейчас в том, сможет ли он получать удовольствие от сотрудничества с Ferrari?

Ему бы надо сделать паузу и прекратить попытки изменить эту команду. Они ему платят и хотят, чтобы он добился успехов. Льюис ориентируется на примеры Тома Брэди (легенды НФЛ) и других людей, которые его вдохновляют, очень долго сохранявших конкурентоспособность, и чьи карьеры были очень продолжительными.

Но наступает определённый момент, когда у человека просто не остаётся энергии. И тогда вам уже не удаётся сохранять полностью ясное сознание, а это совершенно необходимо для выступлений в гонках, для нацеленности на нужные результаты.

Льюис всегда считал себя исключительным – это так и есть. Но влияние времени – один из тех факторов, избежать которых невозможно. Как возраст сказывается на гонщиках? Это можно сравнить с последним днём отпуска: ты понимаешь, что пора возвращаться домой. Вроде бы ты всё ещё в отпуске, но тебе уже не до отдыха.

Спортсмен знает, что финал карьеры близок, и это влияет на твоё сознание. Игнорировать это не получится. Когда ты начинаешь думать, что уже не справляешься с делом, это становится тяжким бременем, особенно если ты по-прежнему любишь свою работу.

Но когда ты уже недостаточно быстр, она не доставляет удовольствия. Нет ничего весёлого в том, чтобы выступать в Формуле 1 и не выигрывать, если от тебя ждут побед. На самом деле это ужасно неприятно. Что остаётся делать в подобной ситуации? Только надеяться на чудо».

Источник