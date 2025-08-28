«Сдаваться не собираюсь». Известный украинский супертяж перенес операцию

Instagram. Владислав Сиренко

Известный украинский боксер Владислав Сиренко (22–1, 19 КО), который выступает в супертяжелом весе, перенес операцию. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Спорт – это путь силы и боли, радости и испытаний. Операция — это еще одна остановка на этом пути. Я восстанавливаюсь, наслаждаюсь процессом и не собираюсь сдаваться. Скоро увидимся в ринге», – написал Владислав.

Стоит отметить, что никаких деталей о своей травме и причине операции Сиренко не сообщил.

Последний раз украинский супертяж выходил на ринг в ночь на 19 июля, когда провел бой против британца Соломона Дакреса. Сиренко уступил сопернику единогласным решением судей и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

sport.ua