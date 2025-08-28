Президент Ла Лиги отреагировал на критику по поводу проведения матча в США

Ла Лига всё ещё пытается перенести матч 17-го тура между "Вильярреалом" и "Барселоной" на стадион "Хард Рок" в Майами. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас и его команда уже несколько лет стремятся провести поединок в США, и на этот раз они уверены, что это возможно.

Испанская футбольная федерация одобрила идею, так что вопрос теперь в руках УЕФА и ФИФА. Однако предложенное мероприятие уже подверглось значительной критике, а недавно его также осудила Испанская ассоциация игроков (AFE). Теперь Гленн Микаллеф, европейский комиссар по вопросам справедливости между поколениями, молодежи, культуры и спорта, высказался, осуждая планы Ла Лиги.

"Я глубоко разочарован предложениями проводить матчи национальных чемпионатов за пределами Европы. Сегодня я общался с Ронаном Эвеном из Football Supporters Europe, чтобы выразить свою солидарность и дать понять, что буду на стороне болельщиков, особенно в Испании и Италии. Для меня очевидно: европейские соревнования должны проходить в Европе. Европейский футбол должен оставаться в Европе. Как комиссар и футбольный фанат, я считаю, что клубы в основном обязаны своим успехом верным болельщикам и местным сообществам. Это первое серьёзное испытание управления после Суперлиги. Сильные клубы, ориентированные на сообщество, – сердце Европейской спортивной модели. Переносить соревнования за границу – это не инновация, это предательство", – заявил Микаллеф.

Через несколько часов Тебас опубликовал ответ на это заявление.

"Я понимаю обеспокоенность, но стоит посмотреть на это в правильной перспективе: речь идёт всего лишь об 1 матче из 380. Во многих странах мира, включая европейские, тысячи фанатов живут далеко от своих команд и имеют право увидеть их вживую хотя бы раз. Меня удивляет, что не возникает столько тревоги по поводу проектов вроде НБА – Европейской лиги ФИБА – которые действительно нарушают европейскую спортивную модель в корне, или по поводу пиратства, разрушающего многие профессиональные соревнования. Разве один матч из 380 – это действительно большая проблема?", – написал Тебас.

Пока неизвестно, удастся ли Ла Лиге провести матч в США, но ясно, что Тебас не собирается отступать.

