Промоутер Тайсона Фьюри: «Все, это конец»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Многие считают, что Тайсон не завершил карьеру? Мне безразлично, что все они говорят, это не имеет значения. Тайсон Фьюри завершил карьеру – и это конец. Может быть много мнений относительно этого решения, однако решение самого Тайсона является самым важным», – сказал Уоррен.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua