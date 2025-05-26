REC: Сезон открыт ярким Гран При Авто Mail

На подмосковном автодроме Moscow Raceway 24 мая прошел первый этап нового сезона Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран При Авто Mail.

Победителем 4-часовой гонки стал дуэт Максима Кизилова и Алексея Несова, выступивший за рулем Mercedes AMG GT3 команды Time4Race. Экипаж Несова, многократного победителя престижного марафона «24 часа Спа», занял 1-е место в абсолютном зачете среди 25 машин, вышедших на старт.

Первый этап сезона порадовал зрителей увлекательной программой и премьерами новой гоночной техники, впервые выступавшей на российских трассах. Стартовая процедура превратилась в яркое театрализованное представление благодаря участию команды кинематографистов, создателей художественного фильма «Битва моторов».

На трассу выехали копии автомобилей начала XX века под управлением экипажей в аутентичных костюмах той эпохи. Силами конструкторского бюро Игоря Ермилина, основателя REC, специально для съемок исторической картины об известном русском инженере и гонщике Андрее Нагеле были воссозданы реплики первых отечественных гоночных машин «Руссо-Балт» С24/55 и С24/58, известной как «Русский огурец», а также немецкого Blitzen Benz. Эти три ретромобиля возглавили гоночный пелотон во время прогревочного круга.

Связь времен и продолжение традиций символизировало появление на стартовой решетке современной отечественной разработки – прототипа FDR12 с гибридным силовым агрегатом. Машина, созданная студентами и преподавателями Московского Политеха – первый гоночный гибрид, построенный в России, пока совершил только демонстрационный проезд по автодрому, но его творцы обещают, что полноценный дебют состоится в ближайшее время, как только будет получена омологация.

Впрочем, в пелотоне новинки тоже были: команда Spora GT наконец выставила на старт Ferrari 488 Challenge, которую в REC ожидали еще в прошлом сезоне. Это был дебют 670-сильного итальянского спорткара в российских соревнованиях.

В общей сложности организаторы получили 34 заявки от желающих участвовать в первом этапе сезона, однако по техническим причинам не все смогли выступить в квалификации перед субботним марафоном. А после квалификации из борьбы выбыли еще две машины – это были экипажи №992 команды Spora GT на «кубковом» Porsche 911 GT3, другом новичке серии, и №83 коллектива Motor Sharks на Mercedes AMG GT4, вернувшегося в REC после годичного перерыва.

Поул-позицию завоевал экипаж №111 в составе Георгия Ефросинина и Игоря Мухина на прототипе Norma M20FC Turbo команды Black Thorn. Стоит отметить, что первые ряды на старте достались именно прототипам зачета CN Pro – более легкие и маневренные машины заняли места с первого по пятое, в то время как будущие победители гонки из Time4Race на более мощном, но вместе с тем тяжелом Mercedes показали только шестое время.

Дуэт Ефросинина и Мухина считался фаворитами этапа – их черная Norma в узорах терновника (именно так с английского языка переводится название команды Black Thorn) выиграла две из пяти гонок прошлого сезона REC и могла навязать борьбу как соперникам по CN Pro, так и Mercedes команде Time4Race. Однако уже на старте прототип №111 заметно потерял в темпе, а проворнее остальных оказался другой французский спортпрототип – Ligier №31 коллектива SVL Racing с Алексеем Хаировым за рулем.

Однако мгновения спустя Хаиров неудачно атаковал поребрик, повредив колесо, и в конце первого круга уступил лидерство своему тезке Алексею Несову. Впоследствии пробитая шина разбортировалась и машина №31 была вынужден отправиться на ранний пит-стоп, по сути выбыв из борьбы за высокие места.

Далее болельщики стали свидетелями погони прототипов CN Pro за лидирующим экипажем Несова и Кизилова. Но все попытки двух Ligier команд Team Garis (№29) и Balchug Racing (№21) оказались тщетными – их техника оказалась менее надёжной, чем Mercedes. Team4Race, команда Несова и Кизилова, отлично подготовилась и безупречно провела первую гонку сезоне REC, финишировав с комфортным отрывом от соперников.

Что касается прототипов, то лучшая из машин этого класса заняла только третье место в абсолюте – «бронзовым» призером стал экипаж №29 Константина Захаревского, Константина Терещенко и Станислава Сидорука из Team Garis.

Вслед за ними вторую позицию в зачетной группе заняли Кирилл Киракозов и Михаил Лобода из Balchug Racing. На первый этап REC команда выставила сразу два экипажа на Ligier JS53 Evo2, но добраться до финиша удалось более слаженному дуэту Киракозова и Лободы, в то время как их напарники, дебютанты серии Алексей Карачев и Андрей Павлович, сошли с дистанции из-за поломки.

На третьем месте все-таки классифицировался многострадальный экипаж №31 SVL Racing, возвращавшийся на трассу несколько раз после длительных остановок на ремонт. Обладатели поула, дуэт Black Thorn, в итоге были вынуждены оформить технический сход.

Второе место в итоговой классификации и победу в зачете GT праздновали Денис Ременяко и Михаил Алешин из Capital RT. На Mercedes «младшего» класса их экипаж, выступавший под номером 13, проехал безупречную гонку, опередив более быстрые машины.

Немаловажную роль в успехе сыграл тот факт, что титулованный Михаил Алешин с этого сезона выполняет роль «играющего тренера» наряду с обязанностями пилота, став генеральным директором команды.

Вторыми в зачете GT стали дебютанты из Shishkoil&Yuka ADV Pro Racing Team на таком же Mercedes AMG GT4, как у Алешина и Ременяко. «Серебро» разделили основатель команды Дмитрий Шишко, известный по выступлениям в туринговых гонках Захар Слуцкий, и белорусский пилот Алексей Савин, для которого это было первое выступление за рулем техники GT4.

Несмотря на это минчанину доверили наиболее ответственный стартовый отрезок, с чем он уверенно справился. Замкнул тройку призеров зачета GT руководитель команды Yadro Motorsport Сергей Столяров, в одиночку проехавший за рулем еще одного Mercedes категории GT4 всю дистанцию гонки.

В зачете GT Pro, в который наравне с автомобилями GT3 и «кубковыми» версиями спорткаров допускаются туринговые машины, победа также досталась Time4Race. Заявленная в этом классе Ferrari 488 Challenge проехала лишь 15 кругов, но как пояснил Виталий Ларионов, пилот Spora GT, команда изначально планировала провести в гоночных условиях что-то вроде тестов.

Для полноценного марафона машина все еще требует доработок, так как изначально эта модель Ferrari предназначалась для спринтерских заездов. В отсутствии других, более мощных машин, вторые и третьи места в зачете GT Pro поделили «туринговые» экипажи – №91 команды GNV&Kamenskiy Racing и №24 Real Performance соответственно. Трио Ильия Каменского, Виктора Плеханова и Дамира Саитова, выступавшего на Audi RS3 LMS под номером №91, также досталась победа в подзачете GT Pro Touring.

В самом популярном и доступном классе GT Light авторами мини-сенсации стали Степан Ануфриев и Марк Новиков из Russian Racing Group, стартовавшие на Mini Cooper. Их дуэт стал победителем в этом зачете уже в своей второй гонке REC!

Ануфриев и Новиков дебютировали за рулем британской малолитражки прошлой осенью на финальном этапе серии, а теперь одержали победу на открытии нового сезона. Успех стал возможен в том числе за счет схода фаворитов, экипажа команды X-Rays Motorsport. Менее чем за два часа до финиша на Mitsubishi Evo IX прошлогодних чемпионов GT Light отказало сцепление.

Второе и третье место поделили между собой экипажи Mazda Karting Academy, устроившие эффектную дуэль на финишном отрезке марафона уже в темное время суток. Сильнее оказалась Mazda 3 под счастливым номером 777, которой управляли Кирилл Глушак и Алексей Грибанов.

Гран При Авто Mail, открывавший новый сезон Российской серии гонок на выносливость, стал ярким событием: после зимнего перерыва кольцевые соревнования начинают набирать обороты. Следующий этап REC, Гран При СПОРТСА’, пройдет на автодроме Moscow Raceway вечером в субботу 28 июня.

Итоги Гран При Авто Mail

Абсолютный зачёт

1. Time4Race №33 (Максим Кизилов, Алексей Несов)

Чемпионат Москвы, I этап

1. Time4Race №33 (Максим Кизилов, Алексей Несов)

2. CapitalRT №13 (Михаил Алешин, Денис Ременяко)

3. TeamGaris №29 (Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко)

CN Pro

1. TeamGaris №29 (Константин Захаревский, Станислав Сидорук, Константин Терещенко)

2. BALCHUG Racing №21 (Кирилл Киракозов, Михаил Лобода)

3. SVL Racing №31 (Алексей Хаиров, Алексей Чернов)

GT

1. CapitalRT №13 (Михаил Алешин, Денис Ременяко)

2. SHISHKOIL&YUKA ADV PRO RACING TEAM №1 (Дмитрий Шишко, Захар Слуцкий, Алексей Савин)

3. YADRO Motorsport №48 (Сергей Столяров)

GT Pro

1. Time4Race №33 (Максим Кизилов, Алексей Несов)

2. GNV&Kamenskiy Racing №91 (Илья Каменский, Дамир Саитов, Виктор Плеханов)

3. Real Performance №24 (Илья Ларионов, Владислав Перфильев)

GT Pro Touring

1. GNV&Kamenskiy Racing №91 (Илья Каменский, Дамир Саитов, Виктор Плеханов)

2. Real Performance №24 (Илья Ларионов, Владислав Перфильев)

3.GNV Kamenskiy Racing №55 (Борис Шульмейстер, Сергей Валуйских, Азат Калимуллин)

GT Light

1. Russian Racing Group №113 (Степан Ануфриев, Марк Новиков)

2. Mazda Karting Academy №777 (Кирилл Глушак, Алексей Грибанов)

3. Mazda Karting Academy №53 (Валерий Смирнов, Сергей Балдин)

Источник