Ролан Гаррос. Девятая ракетка мира потерпела самое разгромное поражение в карьере, выиграв всего один гейм

Эмма Наварро проиграла в матче первого круга на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Эмма Наварро (США, 9) 6:0, 6:1

Испанская теннисистка, занимающая 68-е место в рейтинге, записала в свой актив вторую победу над представительницей топ-10. В прошлом году Боусас Манейро обыграла чешку Маркету Вондроушову (№6) в первом круге Уимблдона.

Также испанка впервые за три выступления на Ролан Гаррос вышла во второй круг. Дальше Боусас Манейро сыграет против француженки Диан Парри или Робин Монтгомери из США.

Отметим, что сегодняшнее поражение стало для Эммы Наварро самым розгромным за время выступлений в Туре. В прошлом году американка на Ролан Гаррос смогла дойти до 1/8 финала.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua