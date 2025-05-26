Вратарь сборной Швейцарии забрал все призы и обновил рекорд ЧМ

IIHF. Леонардо Дженони

Швейцария может гордиться своим вратарем Леонардо Дженони. Он стал настоящим героем мирового форума по хоккею в Стокгольме и Хернинге даже несмотря на то, что его команда проиграла финал ЧМ-2025 в овертайме. За последние 12 лет швейцарцы уступили в финалах Швеции (2013, 2018), Чехии (2024) и США (2025), причём в двух последних матчах не смогли забросить ни одной шайбы.

В решающей битве против США Дженони отразил 39 бросков и пропустил только одну (!) шайбу в формате «три на три», которая стала роковой для альпийцев. До этого момента Леонардо хладнокровно удерживал ворота на замке все девять периодов в плей-офф! Редкое явление для матчей на вылет.

В ходе турнира Дженони сыграл 7 матчей, одержал 5 побед, сделал 4 шатаута, отразил 143 из 150 выстрелов по своим воротам и показал наилучший на ЧМ-2025 процент отбитых бросков – 95,33%. А еще Леонардо вошел в историю, так как умудрился в серии из пяти игр (243 минуты 27 секунд), в которых он играл, оставлять ворота «сухими». Швейцарец обновил рекорд финна Пекки Ринне, который был непробиваемым на протяжении 238:05 минут в 2015 году.

Неудивительно, что именно Дженони собрал всевозможные индивидуальные призы на форуме в Стокгольме: получил звание сильнейшего вратаря турнира, признан единственным голкипером в символической сборной форума по результатам голосования аккредитованных СМИ, а также стал самым полезным игроком чемпионата мира (MVP) и первым швейцарским вратарем, кто получил эту престижную награду!

Интересно, что Дженони стал третьим швейцарским игроком, названным MVP на чемпионате мира. В прошлом году самым ценным хоккеистом был нападающий Кевин Фиала, а в 2013 году – защитник Роман Йоси.

Напомним, что 37-летний Дженони никогда не выступал в НХЛ и всю карьеру провел в сильнейшей швейцарской лиге, где выиграл 7 титулов национального чемпионата в «Давосе», «Берне» и «Цуге». С Леонардо в заявке Швейцария никогда не опускалась ниже десятого места на ЧМ и трижды завоевала серебряные медали! Нынче голкипер защищает цвета цюрихского «Цуга».

sport.ua