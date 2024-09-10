Официально: Aston Martin и Ньюи подтвердили контракт

10 сентября, собрав журналистов на базе в Сильверстоуне, команда Aston Martin объявила о подписании долгосрочного контракта с Эдрианом Ньюи. Владелец команды Лоуренс Стролл мечтает видеть команду чемпионом и не замечает препятствий.

Назначение Эдриана Ньюи – еще одно подтверждение амбиций Aston Martin Aramco в Формуле 1. У Эдриана непревзойденный послужной список: он привел команды к 25 чемпионским титулам, утвердив свое положение величайшего технического интеллектуала в истории этого спорта.

Ньюи начнет работу в штаб-квартире команды в Сильверстоуне с 1 марта 2025 года, заняв новую должность управляющего технического партнера.

Лоуренс Стролл, исполнительный председатель совета директоров Aston Martin F1: «Это новость огромной важности. Эдриан – лучший в мире в своём деле, он всегда великолепно справляется с тем, за что берётся, и я невероятно горд, что он присоединяется к нашей команде.

Это главная новость с того момента, как имя Aston Martin вернулось в Формулу 1, и это ещё одно подтверждение наших намерений создать команду, способную бороться за победы в чемпионатах.

Как только Эдриан освободился от прежних обязательств, мы понимали, что необходимо с ним договориться. Уже в ходе нашего первого разговора стало понятно, что у нас обоих есть желание сотрудничать, ведь такая возможность выпадает только раз в жизни.

Эдриан – настоящий гонщик и один из самых целеустремлённых людей, кого я знаю. Когда он увидел, что мы строим в Сильверстоуне, наш впечатляющий Технологический кампус Aston Martin, пообщался с талантливыми специалистами, которых мы пригласили, и нашу самую современную аэродинамическую трубу, он быстро понял, чего именно мы хотим достичь.

У нас самые серьёзные намерения – но и он настроен точно так же. Эдриан разделяет нашу жажду успеха, верит в наш проект и поможет нам написать новую главу в истории Aston Martin F1».

Эдриан Ньюи: «Я очень рад присоединиться к команде Aston Martin. Меня вдохновляют и впечатляют страсть и преданность делу, которые Лоуренс Стролл привносит во все, чем занимается.

Лоуренс полон решимости создать команду мирового уровня. Он является единственным мажоритарным владельцем команды, который активно участвует в спорте. Его приверженность делу проявляется в создании нового технологического кампуса и аэродинамической трубы в Сильверстоуне, которые не только соответствуют самому современному уровню, но и обеспечивают отличные условия для работы.

Вместе с такими замечательными партнерами, как Honda и Aramco, у них есть все ключевые элементы инфраструктуры, необходимые для превращения Aston Martin в команду, побеждающую в чемпионате мира, и я очень хочу помочь в достижении этой цели».

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