Любляна. Соболева выиграла свой матч первого круга

Анастасия Соболева стартовала с победы на турнире WTA 125 в Словении

Любляна, Словения • 9-15 сентября • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Марина Бассольс Рибера (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Эла Милич (Словения, WC) 6:2, 7:5

Украинская теннисистка провела на корте почти два часа игрового времени. Во втором сете Соболева не смогла удержать преимущество, ведя со счётом 4:0 и не подала на матч при 5:4, однако после этого выиграла два следующих гейма.

Отметим, что сегодня Анастасия прервала серию из трёх поражений.

Во втором круге украинка сыграет против победительница матча Лаура Пигосси (Бразилия, 6) – Нария Бранкаччо (Италия).

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