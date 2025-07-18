Оломоуц (W75). Соболева разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал

Анастасия Соболева выиграла второй матч на турнире ITF в Чехии



Украинская теннисистка, посеянная под вторым номером, обыграла обладательницу wild card Луцию Гавличкову их Чехии со счетом 6:0, 6:3.

Соболева прервала беспроигрышную серию соперницы, которая перед выступлением в Оломоуце выиграла титул ITF W15 в Венгрии, где стартовала с квалификации и одержала восемь побед подряд.

В четвертьфинале Анастасия встретится с еще одной чешкой Петрой Седлачковой, которая попала в основную сетку через квалификацию.



btu.org.ua