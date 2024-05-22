У Карлоса Сайнса остаётся всё меньше вариантов на 2025-й

На прошлом этапе в Имоле Карлос Сайнс рассказал, что переговоры о контракте на следующий сезон продвигаются не так быстро, как он рассчитывал. Считается, что у испанского гонщика есть два реальных варианта: многолетний контракт с Sauber/Audi без гарантий быстрого успеха и однолетний контракт с Mercedes без гарантий продления на 2026 год.

Британский телеканал Sky Sports News узнал, что опция с переходом в Mercedes больше не доступна Сайнсу. Якобы Тото Вольфф уже определился с составом на 2025-й: если команде не удастся подписать контракт с Максом Ферстаппеном, то в следующем сезоне напарником Джорджа Расселла станет молодой Андреа Кими Антонелли.

При этом Карлос Сайнс не спешит принимать предложение Sauber/Audi. Испанский гонщик не теряет надежды перейти в Red Bull Racing, если в чемпионской команде решат не продлевать контракт с Серхио Пересом, или если Макс Ферстаппен примет предложение Mercedes.

Ранее стало известно, что в Audi дали Карлосу Сайнсу время до Гран При Монако, чтобы принять или отклонить их предложение о контракте.

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